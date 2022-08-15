"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Притормаживает Автозаводская улица на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Меньше 20 километров в час скорость машин на этом участке.

На шоссе Энтузиастов скопились машины перед Третьим транспортным кольцом из-за затруднений на внешней стороне. Там произошла авария в Лефортовском тоннеле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.