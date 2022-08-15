"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 15 августа

Атмосферное давление в Москве установилось в понедельник, 15 августа, на отметке 751 миллиметр ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 30 градусов. Вечером температура составит 23 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

