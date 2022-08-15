"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Движение в городе на данный момент оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 57 километров.

На внутренней стороне ТТК на улице Сущевский Вал произошло столкновение трех автомобилей. Затруднение оценивается в четыре километра.

Также из-за ДТП затруднено движение на съезде с Варшавского на Каширское шоссе в районе дома № 59С по Варшавскому шоссе. Затруднение движения – три километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.