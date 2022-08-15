"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Московский трафик оценивается в 4 балла. В данный момент Ярославское шоссе испытывает затруднения при движении в сторону центра. Скорость потока не превышает 20 километров в час.

Два ДТП тормозят движение в сторону центра на Волгоградском проспекте. Добираться до центра водители будут 30 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.