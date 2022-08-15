"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На Савеловской эстакаде наблюдается плотное движение в обоих направлениях. Средняя скорость на этом участке не превышает 30 километров в час.

Около 20 минут автомобилисты потеряют в заторе на шоссе Энтузиастов. Он образовался от Главной аллеи и тянется до Авиамоторной улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.