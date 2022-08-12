"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 58 километров.

На внутренней стороне ТТК на Сущевской улице произошло столкновение двух автомобилей. Затруднение движения составляет три километра.

На внешней стороне ТТК также есть затор, а именно на Бережковском мосту столкнулось три автомобиля. Затор растянулся на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.