"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 3 балла. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе, перед Тушинским тоннелем. Там скопилось много машин. На путь до Третьего транспортного кольца водители потратят 15 минут.

На внешней стороне МКАД на севере произошло сразу несколько ДТП подряд, которые не позволяют водителям двигаться с разрешенной скоростью на участке от Ленинградского до Пятницкого шоссе. Средняя скорость потока не превышает 40 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.