"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 12 августа

Атмосферное давление в Москве установилось в пятницу, 12 августа, на отметке 753 миллиметра ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 27 градусов. Вечером температура составит 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.