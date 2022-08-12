"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

Движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 58 километров.

На 32-м километре МКАД стоит неисправный автомобиль. Затор на данном участке оценивается в четыре километра. На 21-м километре МКАД произошло столкновение автомобиля с мотоциклистом. Пострадавших нет. Но они затрудняют движение на один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.