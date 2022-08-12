"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Непростая ситуация сложилась на МКАД, затор начал расти на 9-м километре по внешней стороне. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей заняты средние полосы движения. Движение затруднено на пять километров.



Есть затруднения на МКАД, на 66-м километре по внешней стороне. Причина все та же – столкновение легковых автомобилей в среднем ряду.



Общая длина заторов – 55 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.