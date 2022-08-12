"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На Третьем транспортном кольце на внешней стороне, в районе Кутузовского путепровода, очень плотное движение вызвано ремонтными работами внутри тоннеля. Путь от Звенигородского шоссе до Лужнецкого моста займет около 20 минут.

На внешней стороне МКАД на участке от Новокуркинского до Пятницкого шоссе образовался многокилометровый затор, здесь водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Преодоление этого отрезка кольца займет около получаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.