"Утро": столичный трафик оценили в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла. Возникло скопление транспорта по Ярославскому шоссе в сторону центра в районе Северянинского путепровода. Причина – проведение дорожных работ. Движение затруднено на два километра.

Потолкаться придется по шоссе Энтузиастов в сторону центра от СВХ до станции метро "Авиамоторная". Длина затора – около трех километров.

Общая длина заторов – 77 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.