"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. На Шоссе Энтузиастов есть места с затруднениями при движении в сторону центра. Много машин скопилось перед проспектом Буденного до улицы Авиамоторная. Путь до ТТК займет около 15 минут.

На внутренней стороне МКАД на юге от Липецкой улицы до Варшавского шоссе средняя скорость движения не превышает 20 километров в час. Несмотря на ранее время здесь уже сформировался пятикилометровый затор. Преодолеть этот отрезок автомагистрали получится за 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.