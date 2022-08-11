"Утро": в ЦОДД оценили обстановку на дорогах столицы в 4 балла

В ЦОДД оценили обстановку на дорогах столицы в 4 балла. Общая длина заторов – 102 километра.



Начинает собираться затор на внутренней стороне Третьего кольца, от Савеловской эстакады до улицы Сущевский Вал. Там после выезда из Шереметьевского тоннеля средний ряд заняла техника дорожных служб. Длина затора – 2,5 километра.



На северо-западе МКАД затруднено движение по внешней стороне, от Ленинградского шоссе до 71-го километра. Причина – столкновение трех автомобилей в районе пересечения Путилковского шоссе. Участники перекрыли средние ряды. Сотрудники ДПС приехали на место происшествия. Длина затора – пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.