"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца растянулся трехкилометровый затор от улицы Автозаводской до Тульской эстакады. Средняя скорость движения здесь не превышает 22 километров в час, причина – проведение дорожных работ по замене асфальта.

На внутренней стороне МКАД водителям придется потратить 40 минут, преодолевая путь от Кетчерской улицы до торгового центра "Садовод". Здесь длина затруднений достигла отметки в 10 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.