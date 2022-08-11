"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 11 августа

Атмосферное давление в Москве установилось в четверг, 11 августа, на отметке 755 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 56%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 26 градусов. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.