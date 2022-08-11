"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла. Общая протяженность заторов – 87 километров.

На севере столицы практически без движения находится Дмитровское шоссе в сторону ТТК из-за аварии грузового и легкового автомобилей на Бутырской улице. Участники перекрыли средние ряды после пересечения 1-й Хуторской улицы.

Сложно проехать по внешней стороне МКАД от Осташковского до Алтуфьевского шоссе. Там на 86-м километре произошло мелкое ДТП с участием двух легковых автомобилей в правом ряду. Длина затора – 4,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.