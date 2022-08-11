"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла, по данным ЦОДД. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе трудно проехать от метро "Верхние Лихоборы" до улицы Вятской. Участники аварии на Бутырской улице заняли правый и средний ряды, сократив количество свободных для движения полос до двух. Скорость потока на многокилометровом участке не превышает 20 километров в час. Путь до ТТК займет больше получаса.

На внешней стороне МКАД на севере двойное ДТП в районе 70-го километра увеличит время в пути на участке от Ленинградского до Путилковского шоссе. Преодоление отрезка автомагистрали от скоростной трассы М11 до Пятницкого шоссе займет больше 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.