"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 11 августа

В четверг, 11 августа, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 56%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 26 градусов. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.