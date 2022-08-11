"Утро": дорожный трафик оценили в 3 балла

Дорожный трафик оценили в 3 балла. Общая длина заторов – 49 километров.

Основные затруднения – из-за дорожных работ. Затруднено движение как по внешней, так и по внутренней стороне МКАД, а именно в районе 32-го километра, там для проезда недоступны левые ряды в каждом из направлений.

На востоке ТТК не просто проехать по внешней стороне от Юго-Восточной хорды до шоссе Энтузиастов, причина та же – проведение дорожных работ на Нижегородской эстакаде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.