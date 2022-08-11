"Утро": движение в Москве оценили в 2 балла

Движение в Москве оценили в 2 балла. На МКАД, на 60-м километре по внутренней стороне, в левом ряду столкнулись два седана. Движение затруднено на один километр.

На МКАД, на 43-м километре, на внешней стороне стоит неисправный автомобиль. Водитель начал принимать меры по перемещению автомобиля в безопасное место. Общая длина заторов составила 30 километров.