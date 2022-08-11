"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в Москве в 1 балл. Сложно проехать по шоссе Энтузиастов в сторону центра. Плотный поток сформировался на участке от проспекта Буденного до Третьего транспортного кольца.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Двигаться с разрешенной скоростью мешают дорожно-ремонтные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.