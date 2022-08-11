"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 августа

В понедельник, 25 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 26 градусов, возможна гроза.

Будет дуть ветер с порывами 2 – 7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.