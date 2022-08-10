"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Движение в городе ЦОДД оценивает в 4 балла. Общая длина заторов – 89 километров.

На внешней стороне ТТК в районе пересечения с Башиловской улицей произошло мелкое ДТП с участием грузового автомобиля. Движение на данном участке затруднено на шесть километров. Время в пути составит около 30 минут.

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