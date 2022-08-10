"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла. Сложно проехать в эти минуты по шоссе Энтузиастов в сторону центра. Затруднения начинаются от улицы Главная Аллея и тянутся до ТТК. До центра города можно добраться за 17 минут.

На внешней стороне МКАД плотное движение от Ленинградского до Пятницкого шоссе. Там водителям двигаться с разрешенной скоростью мешают дорожно-ремонтные работы в среднем ряду. Участники движения вынуждены перестраиваться в другие ряды, тем самым притормаживая поток. Преодоление этого участка займет 20 минут.

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