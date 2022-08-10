"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 10 августа

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 10 августа, на отметке 753 миллиметра ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 69%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 19 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

