"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 77 километров.

Почти без движения в эти минуты стоят автомобилисты на Дмитровском шоссе в сторону центра. Виной всему мелкое ДТП в районе станции метро "Дмитровская". Длина затора составляет 3,5 километра.

В настоящее время движение на данном участке восстановлено, однако потребуется некоторое время, чтобы оно стало свободным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.