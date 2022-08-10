"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Проехать в центр города по Дмитровскому шоссе мешает мелкое ДТП с участием двух автомобилей. Затор начинается от Валаамской улицы и тянется до Бутырской. Его длина достигла 3-километровой отметки, на преодоление этого отрезка нужно потратить больше 15 минут.

На внешней стороне МКАД наблюдается плотное движение от Ленинградского до Пятницкого шоссе. Там водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час, а весь путь займет 20 минут.

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