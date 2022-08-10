"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 10 августа

В среду, 10 августа, в Москве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет находиться на отметке 24 градуса, а к вечеру опустится до 19 градусов.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

