"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке 24 градуса

В среду, 10 августа, атмосферное давление в регионе установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 19 градусов.

Влажность воздуха – 69%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.