"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла. На ТТК, на внешней стороне, в районе Беговой улицы столкнулись два автомобиля в среднем ряду. Движение затруднено на один километр.

Также снизилась скорость потока в сторону центра в районе Нижегородской улицы. Здесь сразу после проведения дорожных работ неисправный автомобиль занял вторую полосу движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.