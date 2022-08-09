"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 90 километров.

На Ленинградском шоссе в районе дома № 19 одну из полос занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, движение затруднено на 3,5 километра.

На внутренней стороне ТТК на улице Сущевский Вал произошло небольшое ДТП. Движение затруднено на три километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.