"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 4 балла. При движении в сторону центра сложно проехать по шоссе Энтузиастов. Затор начинается от улицы Главная Аллея и тянется до Лефортовского тоннеля. На его преодоление водители потратят около получаса.

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до Новой Башиловки водителям придется сбросить скорость до 20 километров в час. Небольшое затруднение получится преодолеть за 10 минут.

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