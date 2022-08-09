"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 8 августа

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 9 августа, на отметке 752 миллиметра ртутного столба, сообщили синоптики. Относительная влажность воздуха составит 60%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 20 градусов. Вечером температура составит 18 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.