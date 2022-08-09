"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 80 километров.

На Волгоградском проспекте в районе путепровода Текстильщики произошла авария с участием каршеринга. Повреждения у участников незначительные, но для движения в сторону центра свободна только одна полоса. Затруднение составляет почти шесть километров.

На Каширском шоссе в районе дома № 23 столкнулись такси и грузовик. Пострадавших нет, но для проезда также доступен только левый ряд. Движение затруднено на 4,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.