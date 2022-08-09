"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 9 августа

Во вторник, 9 августа, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и дождь. Температура воздуха днем будет находиться на отметке 20 градусов, а к вечеру опустится до 18 градусов.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



