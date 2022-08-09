"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем. Затруднения начинаются от моста через реку Сходня. Путь до Северо-Западной хорды займет больше 15 минут.

На внутренней стороне МКАД из-за двух аварий подряд увеличился затор в районе Выхино-Жулебино. Длина его достигла 8-километровой отметки. В пути от улицы Молдагуловой до торгового центра Садовод водители проведут около получаса.

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