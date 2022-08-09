"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке 20 градусов

Во вторник, 9 августа, атмосферное давление в регионе установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве ожидается 20 градусов. Вечером температура составит 17 градусов.

Влажность воздуха – 60%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.