"Утро": дорожную обстановку в столице оценили в 3 балла

По данным ЦОДД, дорожный трафик в столице оценивается в 3 балла. На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Остаповского проезда формируется затор от метро "Угрежская". Плотный трафик до Нижегородской эстакады задержит водителей на 12 минут.

На 36-м километре МКАД авария сдерживает движения по внешней стороне. Путь от Ясеневского лесопарка до Варшавского шоссе займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.