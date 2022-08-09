"Утро": автомобильный трафик в Москве оценили в 2 балла

Движение в городе оценивается в 2 балла. На Ярославском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. Затор растянулся на три километра.

На Варшавском шоссе после пересечения с улицей Красного Маяка водителей заставит перестроится в правый или левый ряды неисправный грузовой автомобиль. По последней информации, водителю удалось переместить грузовик с проезжей части.

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