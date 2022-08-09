"Утро": москвичам рассказали о температуре воздуха в Москве 9 августа

Во вторник, 9 августа, в Москве ожидается 20 градусов тепла. К вечеру столбики термометров опустятся до 18 градусов.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями и дождь. Атмосферное давление будет на уровне 752 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.