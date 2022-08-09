"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. На Садовом кольце в районе Большой Сухаревской площади в плотном потоке едут машины по внешней стороне перед пересечением с улицей Проспект Мира. Путь от Садовая-Спасской улицы до Олимпийского проспекта можно преодолеть за 10 минут.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Там затор достиг отметки в четыре километра. На преодоление этого отрезка автомагистрали потребуется около 15 минут.

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