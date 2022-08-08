"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла

Движение в Москве оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 42 километра.

Затруднен съезд с внешней стороны ТТК на проспект Мира в сторону области. Там в правой полосе произошло столкновение трех автомобилей, ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также сложно проехать по проспекту Маршала Жукова в сторону центра. При выезде из Северо-Западного тоннеля сломался автомобиль в правой полосе, ожидается прибытие техпомощи. Движение затруднено на три километра.

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