"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

В настоящий момент ситуация в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 51 километр.

На Каширском шоссе перед съездом на Варшавское шоссе столкнулись два автомобиля. Движение уже затруднено на три километра. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также сформировался затор на Ленинском проспекте в сторону центра. В районе дома № 45 проводятся дорожные работы, техника заняла правую полосу. Движение затруднено на один километр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.