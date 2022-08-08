"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Медленно едет ТТК, особенно Автозаводская улица. На внутренней стороне разогнаться там не удастся выше 20 километров в час. А время проезда составит около 15 минут.

В районе 92-го километра МКАД автомобили движутся не быстрее 25 километров в час. На участке от поворота на Трудовую улицу и до Алтуфьевского шоссе водители могут потерять почти 20 минут.

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