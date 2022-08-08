"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 8 августа

В понедельник, 8 августа, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и дождь. Температура воздуха днем будет находиться на отметке 23 градуса, а к вечеру опустится до 17 градусов.

Порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.