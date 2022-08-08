"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Дорожная обстановка в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 77 километров.

На 28-м километре МКАД перед улицей Липецкой в зоне проведения дорожных работ произошло столкновение легковых автомобилей и микроавтобуса в левом ряду. Движение затруднено на два километра.

На 52-м километре МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перекрыл два правых ряда. Экипаж ДПС оперативно помогает переместить участника с проезжей части. Длина затора – один километр.

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