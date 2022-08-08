"Утро": дорожную обстановку в столице оценили в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Трудно проехать по Остаповскому проезду. Там водителям не удастся разогнаться выше 30 километров в час.

На внутренней стороне МКАД в районе 45-го километра не удастся разогнаться выше 25 километров в час. На участке от Ленинского проспекта до Озерной улицы водители могут потерять почти 20 минут.

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