"Утро": трафик движения в Москве оценили в 2 балла

Дорожный трафик в городе оценивается в 2 балла. Общая длина заторов – 35 километров.

На Варшавском шоссе на съезде на Днепропетровский проезд зафиксировано столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса в правых рядах. Пока участники ожидают сотрудников ДПС придется потолкаться от улицы Подольских Курсантов. Длина затора – один километр.

Растет затор на северо-востоке города по Ярославскому шоссе в сторону центра. На проезжей части ведутся дорожные работы по реконструкции развязки. Длина затора – два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.