"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Трудно проехать по Садовому кольцу, особенно в районе Большой Сухаревской площади. Там водителям не удастся разогнаться выше 35 километров в час.

15 минут придется потерять на внутренней стороне 12-го километра МКАД. Движение осложнено на участке Волгоградского проспекта до поворота на улицу Верхние Поля. Скорость движения автомобилей – не выше 25 километров в час.

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